Претендентка на медаль Токио-2020 из США получила четыре года за стероиды

Чемпионка США 2019 года в беге на 1500 и 5000 метров в закрытых помещениях Шелби Гулиган дисквалифицирована на четыре года из-за положительного теста на анаболический стероид.

За несколько дней до начала олимпийских отборочных стартов в американской команде 28-летняя спортсменка призналась, что в ее январской пробе был обнаружен нандролон. Гулиган, претендовавшая на медаль Токио-2020, заявляет, что не принимала допинг намеренно, а запрещенное вещество могло попасть в ее организм вместо с «зараженным мясом».

«Я сделала все, что могла, чтобы доказать свою невиновность. Я прошла проверку на полиграфе, а мои волосы тестировал один из ведущих токсикологов мира, — написала Шелби в соцсетях. — ВАДА согласилось, что запрещенный препарат не накапливался в моем организме, а значит я не принимала его регулярно. Но это не изменило решения о наказании. Я чувствую себя полностью опустошенной, потерянной, сломленной, сбитой с толку и преданной тем самым спортом, который я любила и которому отдавала себя целиком. Я никогда не принимала никаких веществ, повышающих работоспособность».