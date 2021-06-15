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Спортсменам запретят использовать бесплатные презервативы на Олимпиаде

08:29
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Организаторы Олимпиады в Токио заявили, что 150 тысяч презервативов, которые по традиции будут бесплатно распространены среди участников Игр-2020, не будут предназначены для немедленного использования.

Из-за антиковидных мер спортсменам запрещено общаться с представителями других команд, поэтому они должны забрать презервативы домой в качестве сувениров.

Раздача презервативов в Олимпийской деревне происходит с 1988 года и считается одной из мер профилактики и повышения осведомленности людей о ВИЧ и СПИДе. Игры в Токио начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа. В них примут участие около 100 тысяч спортсменов, тренеров, сервисеров и официальных лиц.

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Олег Шамонаев все материалы автора
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