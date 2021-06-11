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На Олимпиаде в Токио могут ввести штрафы за нарушение мер против коронавируса

16:00
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Организаторы летних Олимпийских игр в Токио рассматривают вариант введения системы штрафов за нарушение правил поведения и мер против коронавируса во время игр.

«Мы должны обсудить этот вопрос и принять решение. Мы будем стараться, чтобы до штрафов дело не доходило. Тем не менее мы также хотим избегать нарушений, для обеспечения безопасности необходимо ужесточить правила поведения», – приводит слова главы оргкомитета Олимпиады "Токио-2020" Сэйко Хасимото ТАСС.

Ранее организаторы ОИ-2021 приняли решение провести Игры без иностранных болельщиков.

Изначально Олимпийские игры в Токио должны была пройти летом 2020 года. Соревнования перенесли на год из-за пандемии коронавируса, и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11628159

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