Поздняков сообщил, что ОКР определится с дальнейшими действиями после заседания набсовета РУСАДА

Олимпийский комитет России (ОКР) будет принимать решение по ситуации с санкциями в отношении российского спорта после заседания наблюдательного совета РУСАДА. Об этом сообщил в своем Instagram глава комитета Станислав Поздняков.

- Если в понедельник Исполком ВАДА примет рекомендацию о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу, решение о согласии или несогласии с предписаниями Исполкома ВАДА и их последствиями будет принимать набсовет РУСАДА, независимый коллегиальный орган, в который входят 7 членов, председателем является Александр Ивлев. Наблюдательному совету уже делегированы соответствующие полномочия, — написал Поздняков. Запись была сделана еще до решения ВАДА. — Такое решение было принято на недавнем общем собрании членов РУСАДА, это высший орган управления. Подчеркну, что ни генеральный директор РУСАДА, ни представители ОКР или ПКР не уполномочены делать какие-либо заявления от лица РУСАДА по данному вопросу. На ближайшем заседании набсовет РУСАДА должен обсудить, соглашается ли он с решениями Исполкома ВАДА или нет. По итогам заседания председатель наблюдательного совета озвучит решение. В случае несогласия РУСАДА с вердиктом Исполкома всемирного антидопингового агентства, вопрос будет рассматриваться в CAS, и уже заинтересованными сторонами процесса будут выступать, в таком случае, ОКР и ПКР. Сразу после принятия решения набсоветом учредители РУСАДА, в частности ОКР, рассмотрят дальнейшие шаги.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их число вошли 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и право их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

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