Поздняков рекомендовал всем кандидатам на поездку в Токио пройти вакцинацию

Глава ОКР Станислав Поздняков после заседания исполкома комитета, посвященного подготовке сборной России к Олимпиаде в Токио, рассказал о том, будет ли вакцинация для спортсменов обязательным условием для поездки в Японию.

— Безусловно, вакцинация членов олимпийской делегации будет добровольной — каждый для себя решает этот вопрос, — подчеркнул Поздняков. — Но, конечно, практика проведения соревнований в последнее время показывает, что случаи заражения спортсменов коронавирусом по-прежнему случаются. И хотелось бы, чтобы не повторялись ситуации, подобные той, что возникла недавно в ходе отбора — одна из команд накануне ответственного старта понесла потери. Ведь такая же проблема может возникнуть уже в ходе Игр. Более того, в Токио действует медицинский протокол, и могут случиться совсем неприятные истории — кто-то сдаст положительный тест, а люди, контактировавшие с ним, могут быть отправлены на карантин прямо накануне своего выступления, если у них нет справки о вакцинации. Все это будет выявляться с помощью видеонаблюдения.

Таким образом, даже не заболев, спортсмен может пропустить свое выступление. Поэтому я рекомендую всем кандидатам в олимпийскую команду, тренерам и другим специалистам пройти вакцинацию. Она организуется ФМБА, сделать прививку можно без каких-либо сложностей.

Напомним, что Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

(Антон Бабошин)