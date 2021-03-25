ОКР готовится открыть фан-зоны на время Игр в Токио. Центральная разместится в «Лужниках»

Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что после решения организаторов Игр в Токио провести соревнования без болельщиков из-за рубежа началась работа по созданию фан-зон в различных регионах России.

— К сожалению, Игры решено провести без иностранных болельщиков, и оргкомитет уже гарантировал возврат средств за купленные билеты, — сказал Поздняков. — Конечно, мне жаль. Я как спортсмен выступал на нескольких Олимпиадах, в том числе далеко от дома — Атланта, Сидней, но даже те немногочисленные российские болельщики, которые присутствовали на этих соревнованиях, создавали неповторимую атмосферу, добавляли мотивации и сил. В этой связи мы готовимся открыть фан-зоны в ряде регионов России с учетом эпидемиологических требований. Очень надеюсь, что ситуация к лету позволит нам это сделать. Одной из первых площадок планируется открыть в «Лужниках» совместно с коллегами из Москомспорта.

Напомним, что Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

(Антон Бабошин)