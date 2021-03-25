Форму российских олимпийцев официально представят 14 апреля

В четверг в Москве состоялось заседание исполкома Олимпийского комитета России, главной темой которого стала подготовка сборных страны к летним Играм в Токио.

— Сейчас завершаются последние отборочные соревнования, и наши спортсмены на них достаточно успешно выступают, — напомнил глава ОКР Станислав Поздняков. — Мы получили лицензию в женском гандболе, в полном составе на Играх выступят мои коллеги-фехтовальщики. Старты идут одни за другими, чтобы завершить период квалификации, прерванный год назад пандемией. Как вы уже знаете, флаг Олимпийского комитета России был утвержден в качестве официального для нашей делегации на Игры в Токио, а сборная будет называться «команда ОКР». Также МОК был одобрен проект дизайна экипировки, которая будет использоваться на турнире в Японии. 14 апреля, за 100 дней до начала Олимпийских игр, мы проведем официальную презентацию формы наших олимпийцев.

Напомним, что Игры в Токио стартуют 23 июля.

(Антон Бабошин)