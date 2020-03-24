Почетный президент ОКР Жуков прокомментировал перенос Олимпиады-2020

Президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков прокомментировал решение о переносе летней Олимпиады-2020 года. Ранее стало известно, что она пройдет не позднее лета 2021 года. Решение о переносе было принято из-за пандемии коронавируса.

— Все шло к переносу Олимпиады из-за развития ситуации с коронавирусом, — цитируют Жукова «РИА Новости». — Реакция многих стран о том, что они не будут участвовать, наверняка сыграла свою роль. Япония в первую очередь была заинтересована, чтобы Олимпиада все-таки прошла в Токио. Олимпиада — это же большой спортивный праздник, не было особого смысла проводить ее без нескольких стран или без зрителей, или когда все боятся приехать и заразиться. Желание перенести Игры понятно.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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