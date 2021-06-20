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Первый участник Олимпиады сдал положительный тест на ковид в Токио

09:37
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Член олимпийской сборной Уганды по боксу сдал положительный результат на COVID-19 в рамках обязательных проверок всех спортсменов, прилетающих на Игры в Токио.

Девять угандийских боксеров, тренеров и официальных лиц, прибыла в токийский аэропорт Нарита в субботу. Это вторая иностранная команда, которая собирается готовиться к Олимпиаде в Японии несколько недель, после женской сборной Австралии по софтболу. Австралийки находятся на японской земле с 1 июня, но пока что были чисты от вируса.

А вот угандийский спортсмен, имя которого не называется, привез заразу на Олимпиаду. После двух положительных результатов он был изолирован. Как сообщает газета Asahi, все девять спортсменов из Уганды ранее были вакцинированы препаратом AstraZeneca и перед посадкой на борт дали отрицательные результаты ПЦР-тестов. В Уганде сейчас наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля.

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Олег Шамонаев все материалы автора
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