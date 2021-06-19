В Токио закроют публичные места для просмотра Олимпийских игр

В Токио во время Олимпиады не будут организованы места для массовых просмотров соревнований из-за эпидемиологической ситуации. Об этом заявил губернатор японской столицы Юрико Коикэ.

«Мы отказываемся от общественных показов соревнований на общественных пространствах», — приводит Kyodo слова Коикэ.

Также она добавила, что вместо фан-зон будут организованы центры вакцинации от коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако из-за пандемии была перенесена на год. Теперь соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.

Число зрителей на мероприятиях планируется ограничить 10 тысячами человек, или же 50 процентами от общего числа мест. При этом Олимпиада должна пройти без иностранных болельщиков. Окончательное решение по количеству японских болельщиков на соревнованиях ожидается в июне.