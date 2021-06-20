Более 50 процентов жителей Японии выступают против отмены режима ЧС в Токио

Более половины жителей Японии считают, что правительство страны поторопилось со снятием режима ЧС в Токио и еще восьми префектурах страны, сообщает ТАСС со ссылкой на японское издание Kyodo.

По информации источника, 50,8% опрошенных считают преждевременной отмену режима ЧС, вместо которого будет введен режим усиленных мер против распространения коронавируса. Помимо этого, 68% респондентов недовольны слишком медленным процессом вакцинации в стране.

Чрезвычайный режим в Токио был введен в конце апреля в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом и истекает сегодня, 20 июня.

Правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой приняли решение продлить режим ЧС только в самой южной префектуре Окинава, тогда как в Токио и других регионах с 21 июня он будет заменен на режим усиленных мер против распространения нового коронавируса.

В рамках этого режима власти рекомендуют заведениям общепита закрываться в 20:00 и прекращать продажу алкоголя на час раньше. В ходе ЧС ресторанам было запрещено торговать спиртным.

По данным опроса Kyodo, 86,7% жителей страны сообщили, что в той или иной мере опасаются ухудшения ситуации с распространением коронавируса внутри Японии из-за предстоящих летних Олимпийских Игр в Токио. В этой связи 40,3% опрошенных выступили за проведение Игр без допуска зрителей на стадионы, а 30,8% респондентов высказались за необходимость полной отмены соревнований.