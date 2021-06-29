От коронавируса вакцинировались половина российских олимпийских спортсменов

На данный момент от коронавируса вакцинировались 50% российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков. Также он отметил, что вакцинация не является обязательной, но носит рекомендательный характер.

Ранее стало известно, что в составе российской делегации на Играх будет представлено 335 спортсменов. Заявка может расшириться, если мужская сборная России по баскетболу выиграет олимпийскую квалификацию в Сплите.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.