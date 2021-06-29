Знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпиады станут Максим Михайлов и Софья Великая

Знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпийский игр в Токио станут Максим Михайлов и Софья Великая. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

Волейболист Михайлов выиграл с национальной командой России Олимпийские игры (в 2012 году), дважды становился чемпионом Европы (2013 и 2017), а также выиграл Кубок мира (2011).

Великая является олимпийской чемпионкой по фехтованию 2016 года в командном первенстве, серебряным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в личном первенстве, восьмикратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы. Спортсменка является председателем комиссии спортсменов Олимпийского комитета России.

Из-за санкций сборная России будет выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов РФ.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.