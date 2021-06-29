Губерниев: «У нас прекрасное поколение, которое соскучилось по победам! Жду Токио с воодушевлением!»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение назначить знаменосцами сборной России на церемонию открытия Олимпийский игр в Токио Максима Михайлова и Софью Великую.

«Кандидатуры замечательные. Это олимпийские чемпионы, достойные люди, символы спортивной России! Я поддерживаю такое решение. Стоило ли назначать знаменосцев, учитывая, что надо нести не флаг России? Конечно. Мы же на церемонию открытия пойдем. Нам выбирать не приходится. В конце концов, знаменосцы понесут флаг Олимпийского комитета. Это будет не просто белая тряпка. Это будет флаг с символикой России», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев оценил шансы России занять третье место в медальном зачете.

«Это реально. Но я бы не стал говорить о победе на Олимпиаде. Без легкой атлетики это сделать невозможно. Сейчас мы находимся в положении отстающих. В том виде спорта, где будет разыгрываться самое большое количество медалей, у нас самое маленькое представительство. Тем не менее, в других более мелких видах спорта мы будем бороться. У нас прекрасное поколение, которое соскучилось по победам. Я с воодушевлением жду Токио», — добавил Губерниев.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.

Из-за санкций сборная России будет выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов РФ.