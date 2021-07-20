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Журова не усмотрела в изменении девиза Олимпиады желание МОК вступиться за сексуальные меньшинства

19:24
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением об изменении девиза Олимпийских игр.

«Тема борьбы с расизмом прописана в других документах, — цитирует Журову RT 20 июля. — Для меня слово «вместе» все-таки ассоциируется с другими, более позитивными вещами, хотя с этой проблемой все тоже борются вместе. Но здесь речь скорее идет о неких общих вещах, а не частных.

 О том, что всех сближает, а не разъединяет. Тогда это уже не вместе. Многие почему-то усмотрели в изменении девиза желание МОК вступиться за представителей сексуальных меньшинств, но я такого не увидела. Так можно любое слово интерпретировать неверно».

Первоначальный девиз Олимпиады «Быстрее, выше, сильнее!» был изменен на «Быстрее, выше, сильнее — вместе!».

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/887123-zhurova-olimpiada-mok

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