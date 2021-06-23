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Стал известен состав сборной России по настольному теннису на Олимпиаду в Токио

10:59

Президент Федерации настольного тенниса России Роман Марков назвал состав сборной России на Олимпиаду в Токио (Япония).

«На Олимпиаду в Токио отобрались Кирилл Скачков, Полина Михайлова и Яна Носкова. Все они будут выступать только в личном первенстве. Заключительный этап подготовки к Играм спортсмены проведут в подмосковных Бронницах, после этого сбора они вылетят из Москвы в Японию», — приводит ТАСС слова Маркова.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования по настольному теннису будут проходить с 24 июля по 6 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11724357

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