Стал известен состав сборной России по настольному теннису на Олимпиаду в Токио
10:59
Президент Федерации настольного тенниса России Роман Марков назвал состав сборной России на Олимпиаду в Токио (Япония).
«На Олимпиаду в Токио отобрались Кирилл Скачков, Полина Михайлова и Яна Носкова. Все они будут выступать только в личном первенстве. Заключительный этап подготовки к Играм спортсмены проведут в подмосковных Бронницах, после этого сбора они вылетят из Москвы в Японию», — приводит ТАСС слова Маркова.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования по настольному теннису будут проходить с 24 июля по 6 августа.
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