Олимпиада-2020: все медали соревнований 29 июля

На Олимпийских играх в Токио 29 июля были разыграны медали в 17 видах программ.

Российские рапиристки выиграли золото в женском командном первенстве.

Василиса Степанова и Елена Орябинская стали вторыми в академической гребле в соревнованиях распашных двоек без рулевого.

Обладателями бронзовых медалей стали Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика, многоборье), Нияз Ильясов (дзюдо, весовая категория до 100 кг) и Климент Колесников (плавание, 100 м вольным стилем).

Олимпийские игры в Токио

29 июля

Все медали дня

Фехтование. Женщины. Рапира. Командное первенство

1. Россия (Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина)

2. Франция

3. Италия

Академическая гребля. Женщины. Двойка распашная без рулевого

1. Грейс Прендергаст/Керри Гаулер (Новая Зеландия)

2. Василиса Степанова/Елена Орябинская (Россия)

3. Кейли Филмер/Хиллари Дженссенс (Канада)

Академическая гребля. Мужчины. Двойка распашная без рулевого

1. Мартин Синкович/Валент Синкович (Хорватия)

2. Мариус Козмюк/Чиприан Тудосэ (Румыния)

3. Фредерик Выставел/Йоахим Суттон (Дания)

Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная, легкий вес

1. Финтан Маккарти/Пол О'Донован (Ирландия)

2. Джонатан Роммельман/Джейсон Осборн (Германия)

3. Стефано Оппо/Пьетро Рута (Италия)

Академическая гребля. Женщины. Двойка парная, легкий вес

1. Валентина Родини/Федерика Чезарини (Италия)

2. Лора Тарантола/Клер Бове (Франция)

3. Марике Кейсер/Илсе Паулис (Нидерланды)

Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье

1. Суниса Ли (США)

2. Ребека Андради (Бразилия)

3. Ангелина Мельникова (Россия)

Дзюдо. Мужчины. Весовая категория до 100 кг

1. Аарон Вулф (Япония)

2. Чхо Кухам (Корея)

3. Нияз Ильясов (Россия)

3. Жоржи Фонсека (Португалия)

Дзюдо. Женщины. Весовая категория до 78 кг

1. Сери Хамада (Япония)

2. Мадлен Малонга (Франция)

3. Анна-Мария Вагнер (Германия)

3. Майра Агиар (Бразилия)

Плавание. Мужчины. 100 м, в/с

1. Кэлеб Дресл (США)

2. Кайл Чалмерс (Австралия)

3. Климент Колесников (Россия)

Плавание. Мужчины. 800 м, в/с

1. Роберт Финк (США)

2. Грегорио Пальтриньери (Италия)

3. Михаил Романчук (Украина)

Плавание. Мужчины. 200 м, брасс

1. Айзек Стаблти-Кук (Австралия)

2. Арно Камминга (Нидерланды)

3. Матти Маттссон (Финляндия)

Плавание. Женщины. 200 м, баттерфляй

1. Чжан Юфэй (Китай)

2. Риган Смит (США)

3. Хейли Фликингер (США)

Плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м, в/с

1. Китай

2. США

3. Австралия

Стендовая стрельба. Женщины. Трап

1. Зузана Регак-Штефечекова (Словакия)

2. Кейли Браунинг (США)

3. Алессандра Перилли (Сан-Марино)

Стендовая стрельба. Мужчины. Трап

1. Иржи Липтак (Чехия)

2. Давид Костелецки (Чехия)

3. Мэттью Ковард-Холли (Великобритания)

Гребной слалом. Женщины. Каноэ

1. Джессика Фокс (Австралия)

2. Маллори Франклин (Великобритания)

3. Андреа Херцог (Германия)

Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд

1. Чэнь Мэн (Китай)

2. Сунь Инша (Китай)

3. Мима Ито (Япония)