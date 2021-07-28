Олимпиада-2020: все медали соревнований 28 июля

На летних Олимпийских играх-2020 в Токио завершился пятый соревновательный день. В турнире был разыгран 23 комплект медалей в 11 видах спорта.

Спортсмены сборной России из-за допингового скандала выступают на Олимпиаде в Токио без флага и гимна — в составе сборной Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee).

Все медали спортсменов за 28 июля:

Гребля академическая. Женщины. Двойка парная

1. Румыния

2. Новая Зеландия

3. Нидерланды

Гребля академическая. Мужчины. Двойка парная

1. Франция

2. Нидерланды

3. Китай

Гребля академическая. Женщины. Четверка распашная

1. Австралия

2. Нидерланды

3. Ирландия

Гребля академическая. Мужчины. Четверка распашная

1. Австралия

2. Румыния

3. Италия

Плавание. Женщины. 200 м в/с

1. Ариана Титмус (Австралия)

2. Шивен Хоги (Гонконг)

3. Пенни Олексяк (Канада)

Плавание. Женщины. 200 м в/с

1. Ариана Титмус (Австралия)

2. Шивен Хоги (Гонконг)

3. Пенни Олексяк (Канада)

Плавание. Мужчины. 200 м баттерфляй

1. Кристоф Милак (Венгрия)

2. Томору Хонда (Япония)

3. Федерико Бурдиссо (Италия)

Гребля академическая. Мужчины. Четверка парная

1. Нидерланды

2. Великобритания

3. Австралия

Гребля академическая. Женщины. Четверка парная

1. Китай

2. Польша

3. Австралия

Плавание. Женщины. 200 м комплекс

1. Юи Охаси (Япония)

2. Алекс Уолш (США)

3. Кэйт Дугласс (США)

Плавание. Женщины. 1500 м в/с

1. Кэйти Ледеки (США)

2. Эрика Салливан (США)

3. Сара Келер (Германия)

Плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м в/с

1. Великобритания

2. Россия (Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк)

3. Австралия

Велоспорт — Шоссе. Женщины. Гонка с раздельным стартом

1. Аннемик ван Влойтен (Нидерланды)

2. Марлен Ройссер (Швейцария)

3. Анна ван дер Брегген (Нидерланды)

Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки

1. Ван Цзунюань/Се Сыи (Китай)

2. Эндрю Капобьянко/Майкл Хиксон (США)

3. Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер (Германия)

Велоспорт — Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом

1. Примож Роглич (Словения)

2. Том Дюмулен (Нидерланды)

3. Роан Деннис (Австралия)

Фехтование. Мужчины. Сабля, командное первенство

1. Корея

2. Италия

3. Венгрия

Конный спорт. Выездка, личное первенство

1. Йессика фон Бредоу-Верндль (Германия)

2. Изабель Верт (Германия)

3. Шарлотт Дюжардин (Великобритания)

Дзюдо. Мужчины. Категоря до 90 кг

1. Лаша Бекаури (Грузия)

2. Эдуард Триппель (Германия)

3. Давлат Бобонов (Узбекистан)

Тяжелая атлетика. Мужчины. Категория до 73 кг

1. Ши Чжиен (Китай)

2. Хулио Майора Перния (Венесуэла)

3. Брикен Чаля (Албания)

Баскетбол 3x3. Женщины

1. США

2. Россия

3. Китай

Баскетбол 3x3. Мужчины

1. Латвия

2. Россия

3. Сербия

Гимнастика спортивная. Мужчины. Многоборье

1. Даики Хасимото (Япония)

2. Сяо Жуотен (Китай)

3. Никита Нагорный (Россия)

Тяжелая атлетика. Мужчины. Категория до 73 кг

1. Ши Чжиен (Китай)

2. Хулио Майора Перния (Венесуэла)

3. Рахмат Эрвин Абдулла (Индонезия)

Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция соревнований дня, 28 июля //

Медальный зачет Олимпийских игр