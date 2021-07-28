Олимпиада-2020: Япония — в лидерах медального зачета, Россия — четвертая
Сборные Японии и Китая лидируют в медальном зачете с 10 золотыми медалями, Россия — четвертая, 7 золотых наград.
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 28 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр
|№
|Страна
|1
|10
|5
|8
|23
|2
|10
|4
|5
|19
|3
|9
|8
|8
|25
|4
|7
|7
|4
|18
|5
|6
|1
|7
|14
|6
|4
|6
|4
|14
|7
|3
|2
|5
|10
|8
|3
|2
|3
|8
|9
|2
|3
|4
|9
|10
|2
|1
|0
|3
|11
|2
|0
|3
|5
|12
|2
|0
|0
|2
|13
|1
|5
|8
|14
|14
|1
|5
|1
|7
|15
|1
|2
|3
|6
|16
|1
|2
|2
|5
|17
|1
|2
|2
|5
|18
|1
|2
|0
|3
|19
|1
|1
|1
|3
|20
|1
|1
|1
|3
|21
|1
|1
|0
|2
|22
|1
|1
|0
|2
|23
|1
|0
|1
|2
|24
|1
|0
|1
|2
|25
|1
|0
|1
|2
|26
|1
|0
|0
|1
|27
|1
|0
|0
|1
|28
|1
|0
|0
|1
|29
|1
|0
|0
|1
|30
|1
|0
|0
|1
|31
|1
|0
|0
|1
|32
|1
|0
|0
|1
|33
|0
|2
|1
|3
|34
|0
|2
|0
|2
|35
|0
|2
|0
|2
|36
|0
|1
|2
|3
|37
|0
|1
|1
|2
|38
|0
|1
|1
|2
|39
|0
|1
|1
|2
|40
|0
|1
|1
|2
|41
|0
|1
|0
|1
|42
|0
|1
|0
|1
|43
|0
|1
|0
|1
|44
|0
|1
|0
|1
|45
|0
|1
|0
|1
|46
|0
|1
|0
|1
|47
|0
|1
|0
|1
|48
|0
|1
|0
|1
|49
|0
|0
|3
|3
|50
|0
|0
|3
|3
|51
|0
|0
|2
|2
|52
|0
|0
|2
|2
|53
|0
|0
|2
|2
|54
|0
|0
|1
|1
|55
|0
|0
|1
|1
|56
|0
|0
|1
|1
|57
|0
|0
|1
|1
|58
|0
|0
|1
|1
Румыния завоевала золото в академической гребле: в парных двойках женская сборная показала лучшее время.
Золотую медаль завоевала французская сборная в академической гребле: мужчины в парной двойке показали время с олимпийским рекордом.
Австралия победила в академической гребле: женщины в распашных четверках установили олимпийский рекорд. Также золото в этой дисциплине взяла и мужская сборная Австралии.
Очередной золото Австралии на Играх: пловчиха Ариана Титмус победила в финале на дистанции 200 метров вольным стилем и установила олимпийский рекорд.
Сборная Нидерландов завоевала золотые медали в академической гребле: мужская парная четверка показала мировой рекорд.
Золотая медаль у сборной Китая в академической гребле: женская сборная установила мировой рекорд в заплыве парных четверок.
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