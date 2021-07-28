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Олимпиада-2020: Япония — в лидерах медального зачета, Россия — четвертая

05:20
Олимпийские игры-2020 в Токио. Фото AFP
Олимпийские игры-2020 в Токио. Фото AFP
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В среду, 28 июля, в Токио проходит пятый день Олимпийских игр.

Сборные Японии и Китая лидируют в медальном зачете с 10 золотыми медалями, Россия — четвертая, 7 золотых наград.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 28 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр

Страна
1
Китай
 10 5 8 23
2
Япония
 10 4 5 19
3
США
 9 8 8 25
4
Россия
 7 7 4 18
5
Австралия
 6 1 7 14
6
Великобритания
 4 6 4 14
7
Корея
 3 2 5 10
8
Франция
 3 2 3 8
9
Канада
 2 3 4 9
10
Венгрия
 2 1 0 3
11
Германия
 2 0 3 5
12
Косово
 2 0 0 2
13
Италия
 1 5 8 14
14
Нидерланды
 1 5 1 7
15
Тайвань
 1 2 3 6
16
Бразилия
 1 2 2 5
17
Швейцария
 1 2 2 5
18
Румыния
 1 2 0 3
19
Сербия
 1 1 1 3
20
Словения
 1 1 1 3
21
Гонконг
 1 1 0 2
22
Тунис
 1 1 0 2
23
Хорватия
 1 0 1 2
24
Австрия
 1 0 1 2
25
Эстония
 1 0 1 2
26
Бермуды
 1 0 0 1
27
Иран
 1 0 0 1
28
Норвегия
 1 0 0 1
29
Таиланд
 1 0 0 1
30
Узбекистан
 1 0 0 1
31
Филиппины
 1 0 0 1
32
Эквадор
 1 0 0 1
33
Испания
 0 2 1 3
34
Грузия
 0 2 0 2
35
ЮАР
 0 2 0 2
36
Монголия
 0 1 2 3
37
Новая Зеландия
 0 1 1 2
38
Бельгия
 0 1 1 2
39
Индонезия
 0 1 1 2
40
Чехия
 0 1 1 2
41
Болгария
 0 1 0 1
42
Дания
 0 1 0 1
43
Индия
 0 1 0 1
44
Иордания
 0 1 0 1
45
Колумбия
 0 1 0 1
46
Македония
 0 1 0 1
47
Польша
 0 1 0 1
48
Туркмения
 0 1 0 1
49
Казахстан
 0 0 3 3
50
Украина
 0 0 3 3
51
Египет
 0 0 2 2
52
Мексика
 0 0 2 2
53
Турция
 0 0 2 2
54
Куба
 0 0 1 1
55
Израиль
 0 0 1 1
56
Ирландия
 0 0 1 1
57
Кот-д`Ивуар
 0 0 1 1
58
Кувейт
 0 0 1 1

Румыния завоевала золото в академической гребле: в парных двойках женская сборная показала лучшее время.

Золотую медаль завоевала французская сборная в академической гребле: мужчины в парной двойке показали время с олимпийским рекордом.

Австралия победила в академической гребле: женщины в распашных четверках установили олимпийский рекорд. Также золото в этой дисциплине взяла и мужская сборная Австралии.

Очередной золото Австралии на Играх: пловчиха Ариана Титмус победила в финале на дистанции 200 метров вольным стилем и установила олимпийский рекорд.

Сборная Нидерландов завоевала золотые медали в академической гребле: мужская парная четверка показала мировой рекорд.

Золотая медаль у сборной Китая в академической гребле: женская сборная установила мировой рекорд в заплыве парных четверок.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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