В среду, 28 июля, в Токио проходит пятый день Олимпийских игр.

Сборные Японии и Китая лидируют в медальном зачете с 10 золотыми медалями, Россия — четвертая, 7 золотых наград.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 28 июля //

Медальный зачет Олимпийских игр

№ Страна 1 Китай 10 5 8 23 2 Япония 10 4 5 19 3 США 9 8 8 25 4 Россия 7 7 4 18 5 Австралия 6 1 7 14 6 Великобритания 4 6 4 14 7 Корея 3 2 5 10 8 Франция 3 2 3 8 9 Канада 2 3 4 9 10 Венгрия 2 1 0 3 11 Германия 2 0 3 5 12 Косово 2 0 0 2 13 Италия 1 5 8 14 14 Нидерланды 1 5 1 7 15 Тайвань 1 2 3 6 16 Бразилия 1 2 2 5 17 Швейцария 1 2 2 5 18 Румыния 1 2 0 3 19 Сербия 1 1 1 3 20 Словения 1 1 1 3 21 Гонконг 1 1 0 2 22 Тунис 1 1 0 2 23 Хорватия 1 0 1 2 24 Австрия 1 0 1 2 25 Эстония 1 0 1 2 26 Бермуды 1 0 0 1 27 Иран 1 0 0 1 28 Норвегия 1 0 0 1 29 Таиланд 1 0 0 1 30 Узбекистан 1 0 0 1 31 Филиппины 1 0 0 1 32 Эквадор 1 0 0 1 33 Испания 0 2 1 3 34 Грузия 0 2 0 2 35 ЮАР 0 2 0 2 36 Монголия 0 1 2 3 37 Новая Зеландия 0 1 1 2 38 Бельгия 0 1 1 2 39 Индонезия 0 1 1 2 40 Чехия 0 1 1 2 41 Болгария 0 1 0 1 42 Дания 0 1 0 1 43 Индия 0 1 0 1 44 Иордания 0 1 0 1 45 Колумбия 0 1 0 1 46 Македония 0 1 0 1 47 Польша 0 1 0 1 48 Туркмения 0 1 0 1 49 Казахстан 0 0 3 3 50 Украина 0 0 3 3 51 Египет 0 0 2 2 52 Мексика 0 0 2 2 53 Турция 0 0 2 2 54 Куба 0 0 1 1 55 Израиль 0 0 1 1 56 Ирландия 0 0 1 1 57 Кот-д`Ивуар 0 0 1 1 58 Кувейт 0 0 1 1

Румыния завоевала золото в академической гребле: в парных двойках женская сборная показала лучшее время.

Золотую медаль завоевала французская сборная в академической гребле: мужчины в парной двойке показали время с олимпийским рекордом.

Австралия победила в академической гребле: женщины в распашных четверках установили олимпийский рекорд. Также золото в этой дисциплине взяла и мужская сборная Австралии.

Очередной золото Австралии на Играх: пловчиха Ариана Титмус победила в финале на дистанции 200 метров вольным стилем и установила олимпийский рекорд.

Сборная Нидерландов завоевала золотые медали в академической гребле: мужская парная четверка показала мировой рекорд.

Золотая медаль у сборной Китая в академической гребле: женская сборная установила мировой рекорд в заплыве парных четверок.