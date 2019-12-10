Член комитета спортсменов ВАДА, олимпийская чемпионка, бывшая канадская лыжница Бекки Скотт прокомментировала решение ВАДА об отстранении России от Олимпиады.

— Важно читать мелкий шрифт, — цитирует Скотт CBC. — То, что рекламируется как запрет, на самом деле не является запретом.

Этого недостаточно. Это не соответствует действительности, когда мы выступаем на стороне честности в спорте и чистых атлетов. ВАДА не использует свою силу и авторитет, которые оно должно было навязать и призвать к полной дисквалификации.

Я чувствую, что решение не оправдало ожиданий от организации в свете серьезности преступлений, мошенничества и коррупции, которые мы наблюдали за последние несколько лет.

Что же нужно сделать для полного отстранения? Если многолетняя, повсеместная государственная допинговая программа в спорте, высмеивание антидопинговой системы и правил, а также тех, кто их создает и придерживается, — это все недостаточно, то что же нужно сделать?

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!