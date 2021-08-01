Олимпиада-2020: все медали соревнований 1 августа

На Олимпиаде в Токио завершился очередной соревновательный день.

Российские атлеты в девятый день Олимпийских игр завоевали одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые награды.

Всего 1 августа были разыграны комплекты медалей в 25 видах программы.

Олимпийские игры

Токио

Все медали дня

1 августа

Плавание. Мужчины. 50 метров вольным стилем

1. Кэлеб Дрессел (США)

2. Флоран Манаду (Франция)

3. Бруну Фратус (Бразилия)

Плавание. Женщины. 50 метров вольным стилем

1. Эмма Маккеон (Австралия) (ОР)

2. Сара Шестрем (Швеция)

3. Пернилла Блум (Дания)

Плавание. Мужчины. 1500 метров вольным стилем

1. Роберт Финк (США)

2. Михаил Романчук (Украина)

3. Флориан Велльброк (Германия)

Велоспорт — BMX. Женщины. Фристайл

1. Шарлотта Уортингтон (Великобритания)

2. Ханна Робертс (США)

3. Никита Дюкарроз (Швейцария)

Плавание. Женщины. Эстафета 4х100 метров

1. Австралия (ОР)

2. США

3. Канада

Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 метров

1. США (МР)

2. Великобритания

3. Италия

Легкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) — 15.67 (МР)

2. Патрисия Мамона (Португалия)

3. Ана Пелетейро (Испания)

Легкая атлетика. Женщины. Ядро

1. Гун Лицзяо (Китай)

2. Рэйвен Сондерс (США)

3. Валери Адамс (Новая Зеландия)

Велоспорт — BMX. Мужчины. Фристайл

1. Логан Мартин (Австралия)

2. Даниэль Дерс (Венесуэла)

3. Деклан Брукс (Великобритания)

Парусный спорт. Мужчины. Лазер

1. Мэтт Уэрн (Австралия)

2. Тончи Стипанович (Хорватия)

3. Херманн Томасгорд (Норвегия)

Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 метра

1. Ши Тинмао (Китай)

2. Ван Хань (Китай)

3. Криста Палмер (США)

Парусный спорт. Женщины. Лазер-Радиал

1. Анна Мари Риндом (Дания)

2. Юзефин Ольссон (Швеция)

3. Марит Баувместер (Нидерланды)

Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения

1. Артем Долгопят (Израиль)

2. Райдерлей Сапата (Испания)

3. Сяо Жотэн (Китай)

Гимнастика спортивная. Женщины. Опорный прыжок

1. Ребека Андраде (Бразилия)

2. Майкайла Скиннер (США)

3. Е Сеочон (Корея)

Теннис. Мужчины. Одиночный разряд

1. Александр Зверев (Германия)

2. Карен Хачанов (Россия)

3. Пабло Карреньо-Буста (Испания)

Гольф. Личное первенство

1. Ксандер Шоффель (США)

2. Рори Саббатини (Словакия)

3. Пань Чэнцун (Тайвань)

Гимнастика спортивная. Мужчины. Конь

1. Макс Уитлок (Великобритания)

2. Ли Чи Кай (Тайвань)

3. Казума Кайя (Япония)

Гимнастика спортивная. Женщины. Брусья

1. Нина Дервал (Бельгия)

2. Анастасия Ильянкова (Россия)

3. Суниса Ли (США)

Фехтование. Мужчины. Рапира, командное первенство

1. Франция

2. Россия

3. США

Теннис. Женщины. Пары

1. Барбора Крейчикова / КатеринаСинякова (Чехия)

2. Белинда Бенчич / Виктория Голубич (Швейцария)

3. Лаура Пигосси / Луиза Стефани (Бразилия)

Теннис. Микст

1. Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев (Россия)

2. Елена Веснина / Аслан Карацев (Россия)

3. Эшли Барти / Джон Пирс (Австралия)

Тяжелая атлетика. Женщины. Весовая категория до 76 кг

1. Нейси Патрисия Дахомес (Эквадор)

2. Кэтрин Элизабет Най (США)

3. Ареми Фуэнтес (Мексика)

Легкая атлетика. Мужчины. Высота

1. Мутаз Эсса Баршим (Катар)

1. Джанмарко Тамбери (Италия)

3. Максим Недосеков (Белоруссия)

Легкая атлетика. Мужчины. 100 метров

1. Ламонт Джекобс (Италия)

2. Фред Керли (США)

3. Андре де Грасс (Канада)

Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд

1. Чен Ю Фей (Китай)

2. Тай Тзю Ин (Тайвань)

3. Синдху Пусарла (Индия)