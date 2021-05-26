Официальный партнер Олимпиады в Токио призвал отменить Игры из-за коронавируса

Японская газета Asahi, которая является официальным партнером Олимпийских игр в Токио (Япония), призвала отменить соревнования из-за распространения коронавируса.

«Распространение коронавируса еще не остановлено, в Токио и других регионах страны придется продлить действие режима чрезвычайной ситуации. Мы не считаем разумным проводить Олимпиаду и Паралимпиаду этим летом с учетом этих обстоятельств. Мы призываем премьер-министра Японии Есихидэ Сугу спокойно и объективно оценить ситуацию и отменить Игры», — говорится в редакторской колонке на сайте газеты.

Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, однако Игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры пройдут без иностранных болельщиков, решение о допуске на трибуны японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с пандемией в стране.