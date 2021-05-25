США примут участие в Олимпиаде в Токио, несмотря на рекомендацию Госдепартамента

Японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги сообщил, что сборная США примет участие в Олимпиаде в Токио. По его словам, это произойдет, несмотря на рекомендацию Госдепартамента США воздерживаться от поездок в Японию из-за пандемии.

«Мы получили разъяснение от правительства США, что эта рекомендация не повлияет на отправку американской сборной», — цитирует Мотэги агентство Kyodo.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако перенесена из-за пандемии на этот год. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

20 марта организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Допуск японских зрителей будет зависеть от эпидемиологической ситуации.