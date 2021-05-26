Япония ведет подготовку для безопасного проведения Олимпийских игр в Токио

Глава организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото заявила, что Япония ведет подготовку к безопасному проведению Игр.

«До Олимпиады осталось меньше двух месяцев. Идет подготовка к тому, чтобы это были спокойные и безопасные игры. Однако нужны дополнительные усилия, чтобы это смогли почувствовать жители Токио и население страны. Немало людей, испытывающих беспокойство в связи с тем, что на игры приедет большое число спортсменов и членов делегаций. Есть также и те, кто беспокоится из-за нагрузки, которая ляжет на систему здравоохранения», — цитирует «РИА Новости» Хасимото.

Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, однако Игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Ранее официальный партнер Олимпиады, японская газета Asahi призвала отменить Игры из-за угрозы распространения коронавируса.