Объявлен знаменосец сборной России на церемонию закрытия Олимпиады
15:54
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал имя знаменосца сборной России на церемонии закрытия Игр в Токио.
Знаменосцем на закрытии Олимпиады станет борец Абдулрашид Садулаев.
«Ты — самый достойный среди наших участников», — сказал Поздняков в видео, опубликованном в Telegram-канале ОКР.
Сегодня, 7 августа Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом, победив американца Кайла Снайдера в весовой категории до 97 кг.
Церемония закрытия Олимпиады в Токио состоится завтра, 8 августа. Начало — в 14.00 (мск).
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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