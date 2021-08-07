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Объявлен знаменосец сборной России на церемонию закрытия Олимпиады

15:54
Абдулрашид Садулаев. Фото Reuters
Абдулрашид Садулаев. Фото Reuters
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал имя знаменосца сборной России на церемонии закрытия Игр в Токио.

Знаменосцем на закрытии Олимпиады станет борец Абдулрашид Садулаев.

«Ты — самый достойный среди наших участников», — сказал Поздняков в видео, опубликованном в Telegram-канале ОКР.

Сегодня, 7 августа Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом, победив американца Кайла Снайдера в весовой категории до 97 кг.

Церемония закрытия Олимпиады в Токио состоится завтра, 8 августа. Начало — в 14.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://t.me/olympic_russia/4161

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Иван Торопцев все материалы автора

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