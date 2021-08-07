Объявлен знаменосец сборной России на церемонию закрытия Олимпиады

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал имя знаменосца сборной России на церемонии закрытия Игр в Токио.

Знаменосцем на закрытии Олимпиады станет борец Абдулрашид Садулаев.

«Ты — самый достойный среди наших участников», — сказал Поздняков в видео, опубликованном в Telegram-канале ОКР.

Сегодня, 7 августа Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом, победив американца Кайла Снайдера в весовой категории до 97 кг.

Церемония закрытия Олимпиады в Токио состоится завтра, 8 августа. Начало — в 14.00 (мск).