Норвегия победила Бразилию, Франция переиграла Аргентину в гандбольном турнире Олимпиады
16:58
Состоялись матчи по гандболу в групповом турнире Олимпиады в Токио.
В группе А Норвегия победила Бразилию, Франция переиграла Аргентину, а Испания обыграла Германию.
В группе B Швеция взяла верх над Бахрейном, Египет победил Португалию, Дания была сильнее Японии.
Гандбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Группа A
Норвегия — Бразилия — 27:24
Франция — Аргентина — 33:27
Германия — Испания — 27:28
Группа B
Швеция — Бахрейн — 32:31
Португалия — Египет — 31:37
Дания — Япония — 47:30
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