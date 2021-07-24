Норвегия победила Бразилию, Франция переиграла Аргентину в гандбольном турнире Олимпиады

Состоялись матчи по гандболу в групповом турнире Олимпиады в Токио.

В группе А Норвегия победила Бразилию, Франция переиграла Аргентину, а Испания обыграла Германию.

В группе B Швеция взяла верх над Бахрейном, Египет победил Португалию, Дания была сильнее Японии.

Гандбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Группа A

Норвегия — Бразилия — 27:24

Франция — Аргентина — 33:27

Германия — Испания — 27:28

Группа B

Швеция — Бахрейн — 32:31

Португалия — Египет — 31:37

Дания — Япония — 47:30