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Норвегия победила Бразилию, Франция переиграла Аргентину в гандбольном турнире Олимпиады

16:58

Состоялись матчи по гандболу в групповом турнире Олимпиады в Токио.

В группе А Норвегия победила Бразилию, Франция переиграла Аргентину, а Испания обыграла Германию.

В группе B Швеция взяла верх над Бахрейном, Египет победил Португалию, Дания была сильнее Японии.

Гандбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Группа A

Норвегия — Бразилия — 27:24

Франция — Аргентина — 33:27

Германия — Испания — 27:28

Группа B

Швеция — Бахрейн — 32:31

Португалия — Египет — 31:37

Дания — Япония — 47:30

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