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Лучница Гомбоева выступит на Олимпиаде в воскресенье

17:36

Российская лучница Светлана Гомбоева не имеет проблем со здоровьем и готова выступить на Олимпийских играх в Токио в воскресенье, информирует ТАСС со ссылкой на Российскую федерацию стрельбы из лука.

Гомбоева в пятницу потеряла сознание в результате солнечного удара во время квалификационных соревнований на Олимпиаде. Позднее она пришла в себя, но жаловалась на проблемы со здоровьем.

«Гомбоева не имеет проблем со здоровьем. Она выступит на соревнованиях в воскресенье», — сказал собеседник агентства.

В воскресенье пройдут командные соревнования. 29 июля Гомбоева выступит в личном турнире.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11979325

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