Лучница Гомбоева выступит на Олимпиаде в воскресенье
17:36
Российская лучница Светлана Гомбоева не имеет проблем со здоровьем и готова выступить на Олимпийских играх в Токио в воскресенье, информирует ТАСС со ссылкой на Российскую федерацию стрельбы из лука.
Гомбоева в пятницу потеряла сознание в результате солнечного удара во время квалификационных соревнований на Олимпиаде. Позднее она пришла в себя, но жаловалась на проблемы со здоровьем.
«Гомбоева не имеет проблем со здоровьем. Она выступит на соревнованиях в воскресенье», — сказал собеседник агентства.
В воскресенье пройдут командные соревнования. 29 июля Гомбоева выступит в личном турнире.
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