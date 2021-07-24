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На Олимпиаде в Токио выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом

05:57

За последние сутки в Токио зафиксировано 17 новых случаев заражения коронавирусом среди тех, кто задействован в Олимпиаде, сообщает официальный сайт оргкомитета Игр.

Один из них проживает на территории Олимпийской деревни. Также положительный тест на коронавирус сдал один спортсмен, не проживающий на территории Олимпийской деревни.

Всего с 1 июля было выявлено 127 случаев заражения среди тех, кто имеет отношение к проведению Олимпиады.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако ее перенесли на год из-за пандемии. Россию представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

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Сергей Разин все материалы автора

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