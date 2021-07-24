Нагорный лидирует в квалификации индивидуального многоборья
08:09
Российский гимнаст Никита Нагорный лидирует в квалификации индивидуального многоборья после первой группы Олимпиады-2020.
После шести снарядов 24-летний россиянин набрал 87,897 балла. Вторую и третью строчки занимают китайцы Сяо Жотэн (87,732) и Сунь Вэй (87,298).
Россиянин Арутр Далалоян (85,957) занимает четвертое место, Давид Белявский (85,324) — на пятом, Александр Карцев (82,299) — восьмой.
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