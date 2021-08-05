На Олимпиаде в Токио повторен результат Рио и Лондона по количеству стран с медалями

Легкоатлет Юг-Фабрис Занго завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио в тройном прыжке. Эта медаль стала первой для Буркина-Фасо на этих Играх.

Таким образом, уже спортсмены из 86 стран выиграли медали на Олимпиаде в Токио. Повторен результат Игр в Рио и Лондоне. До рекорда Пекина осталась одна страна.

Напомним, Олимпийские игры-2020 проходят с 23 июля по 8 августа.