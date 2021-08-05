На Олимпиаде в Токио повторен результат Рио и Лондона по количеству стран с медалями
07:13
Легкоатлет Юг-Фабрис Занго завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио в тройном прыжке. Эта медаль стала первой для Буркина-Фасо на этих Играх.
Таким образом, уже спортсмены из 86 стран выиграли медали на Олимпиаде в Токио. Повторен результат Игр в Рио и Лондоне. До рекорда Пекина осталась одна страна.
Напомним, Олимпийские игры-2020 проходят с 23 июля по 8 августа.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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