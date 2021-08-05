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На Олимпиаде в Токио выявили 31 новый случай заражения коронавирусом

05:52
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На Олимпиаде в Токио выявили 31 новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный сайт Игр.

Среди новых заразившихся один спортсмен, имя которого не сообщается. Другие случаи касаются волонтёров, подрядчиков, журналистов и персонала.

Общее число зараженных коронавирусом среди задействованных в проведении Олимпиады в Токио достигло 358 человек.

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Евгений Козинов все материалы автора

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