На Олимпиаде в Токио выявили 31 новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный сайт Игр.

Среди новых заразившихся один спортсмен, имя которого не сообщается. Другие случаи касаются волонтёров, подрядчиков, журналистов и персонала.

Общее число зараженных коронавирусом среди задействованных в проведении Олимпиады в Токио достигло 358 человек.