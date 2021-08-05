На Олимпиаде в Токио выявили 31 новый случай заражения коронавирусом
05:52
На Олимпиаде в Токио выявили 31 новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный сайт Игр.
Среди новых заразившихся один спортсмен, имя которого не сообщается. Другие случаи касаются волонтёров, подрядчиков, журналистов и персонала.
Общее число зараженных коронавирусом среди задействованных в проведении Олимпиады в Токио достигло 358 человек.
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