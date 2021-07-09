На Олимпиаде дети не будут сопровождать спортсменов при их появлении на стадионах

Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио отказались от проекта Tokyo 2020 Kids Supporters из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Японии, сообщает агентство Kyodo.

В рамках проекта дети должны были сопровождать спортсменов при их появлении на стадионах, а также проводить жеребьевку в таких соревнованиях, как баскетбол или футбол.

8 июля стало известно о введении в Токио режима чрезвычайного положения из-за коронавируса. Он будет длиться и во время Олимпиады — до 22 августа.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще в прошлом году, но их перенесли из-за пандемии. Они стартуют 23 июля и завершатся 8 августа 2021 года.

Ранее организаторы Олимпиады объявили, что зарубежные болельщики не будут допущены на соревнования, а местные смогут заполнить не более 50 процентов мест на трибунах, причем число зрителей не должно превышать 10 тысяч.