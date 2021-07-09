Сборная России по гребному слалому прибыла в Японию для подготовки к Олимпиаде

Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов сообщил, что спортсмены прибыли в Японию для участия в тренировочных мероприятиях перед Олимпиадой.

«Мы только что прилетели, все отлично. Сразу после аэропорта отправимся в отель. Там мы будем жить до 19 июля, после чего заедем в Олимпийскую деревню. Наши тренировки будут проходить в том же канале, где во время Игр состоятся соревнования.

В аэропорту нас ждет сдача тестов на ковид, завтра уже в отеле еще раз должны протестировать. И если все пройдет нормально, то мы после этого получим возможность тренироваться», – приводит ТАСС слова Образцова.

Соревнования по гребному слалому на Олимпийских играх пройдут с 25 по 30 июля. В Японии российскую команду будут представлять Павел Эйгель и Алсу Миназова под руководством главного тренера Жан-Ива Шётана и старшего тренера Образцова.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще в прошлом году, но их перенесли из-за пандемии. Они стартуют 23 июля и завершатся 8 августа 2021 года.