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Медали на Олимпиаде в Токио были сделаны из переработанной бытовой электроники

12:06
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Представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Юки Арата назвал материал, из которого будут сделаны медали для награждения спортсменов.

«Мы изготовили 5 тысяч медалей, которые сделаны из переработанной домашней электроники. Речь идет о смартфонах, компьютерах. Все собрали и принесли нам жители Токио. Подиум, на котором будут проходить церемонии награждения, также экологичный — он сделан из переработанного пластика», — приводит ТАСС слова Арата.

8 июля стало известно о введении в Токио режима чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Летняя Олимпиада в Японии пройдет в период с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11864109

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