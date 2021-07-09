Медали на Олимпиаде в Токио были сделаны из переработанной бытовой электроники
12:06
Представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Юки Арата назвал материал, из которого будут сделаны медали для награждения спортсменов.
«Мы изготовили 5 тысяч медалей, которые сделаны из переработанной домашней электроники. Речь идет о смартфонах, компьютерах. Все собрали и принесли нам жители Токио. Подиум, на котором будут проходить церемонии награждения, также экологичный — он сделан из переработанного пластика», — приводит ТАСС слова Арата.
8 июля стало известно о введении в Токио режима чрезвычайного положения из-за коронавируса.
Летняя Олимпиада в Японии пройдет в период с 23 июля по 8 августа.
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