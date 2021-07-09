Медали на Олимпиаде в Токио были сделаны из переработанной бытовой электроники

Представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Юки Арата назвал материал, из которого будут сделаны медали для награждения спортсменов.

«Мы изготовили 5 тысяч медалей, которые сделаны из переработанной домашней электроники. Речь идет о смартфонах, компьютерах. Все собрали и принесли нам жители Токио. Подиум, на котором будут проходить церемонии награждения, также экологичный — он сделан из переработанного пластика», — приводит ТАСС слова Арата.

8 июля стало известно о введении в Токио режима чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Летняя Олимпиада в Японии пройдет в период с 23 июля по 8 августа.