Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение организаторов Олимпийских игр в Токио не допускать зрителей на трибуны.

«МОК и МПК, уважая данное решение, поддерживают его в интересах безопасного проведения Игр для всех. В то же время все пять заинтересованных сторон, имея в виду интересы болельщиков и спортсменов, сожалеют, что эту меру пришлось привести в действие», — говорится в пресс-релизе МОК.

Олимпийские игры запланированы на 23 июля — 8 августа. Они должны были состояться еще в 2020 году, но их перенесли на это лето из-за пандемии коронавируса.

В четверг, 8 июля, стало известно о введении в Токио режима чрезвычайного положения из-за коронавируса. Он будет длиться и во время Олимпиады — до 22 августа.

The IOC and the International Paralympic Committee today were informed by the Japanese parties about the impact of the announcement of a state of emergency in Tokyo on the Olympic and Paralympic Games. They supported the policies that were presented.https://t.co/kqAu3YMije