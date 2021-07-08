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МОК поддержал решение организаторов Олимпийских игр в Токио не допускать зрителей на трибуны

19:35
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Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение организаторов Олимпийских игр в Токио не допускать зрителей на трибуны.

«МОК и МПК, уважая данное решение, поддерживают его в интересах безопасного проведения Игр для всех. В то же время все пять заинтересованных сторон, имея в виду интересы болельщиков и спортсменов, сожалеют, что эту меру пришлось привести в действие», — говорится в пресс-релизе МОК.

Олимпийские игры запланированы на 23 июля — 8 августа. Они должны были состояться еще в 2020 году, но их перенесли на это лето из-за пандемии коронавируса.

В четверг, 8 июля, стало известно о введении в Токио режима чрезвычайного положения из-за коронавируса. Он будет длиться и во время Олимпиады — до 22 августа.

Дополнительная информация:

https://olympics.com/ioc/news/joint-statement-on-spectator-capacities-at-the-olympic-games-tokyo-2020-2021-07-08

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