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На Олимпиаде в Токио выступят 46 спортсменов из Гонконга

07:15

На Олимпиаде в Токио выступят 46 спортсменов от Гонконга, информирует радиостанция RTHK. Они примут участие в соревнованиях по 13 видам спорта.

Это самая крупная делегация специального административного района КНР на летние Олимпийские игры с 1988 года. В Сеуле на Играх-88 принимали участие 48 спортсмено из Гонконга.

Флаг Гонконга на церемонии открытия Олимпиады вдвоем понесут бадминтонистка Се Инсюэ и фехтовальщик Чжан Цзялан.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии. Теперь игры пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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