В ряде японских префектур допустят зрителей на олимпийские соревнования
18:15
Организаторы Олимпийских игр в Токио не допустят местных зрителей на мероприятия и соревнования, которые пройдут в столичном регионе Японии, включающем префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба.
Однако в ряде японских областей останутся прежние условия профилактических мер против коронавируса.
«Решено не допускать зрителей в Токио, Канагаве, Сайтаме и Тибе. В свою очередь в префектурах Мияги, Фукусима и Сидзуока разрешен допуск с лимитом в 10 тысяч человек и не более 50% заполняемости объектов», — приводит ТАСС слова министра Тамае Марукавы.
Олимпийские игры запланированы на 23 июля — 8 августа. Они должны были состояться еще в 2020 году, но их перенесли на это лето из-за пандемии коронавируса.
Дополнительная информация:
Читайте также
«После ЧМ-2018 Черчесов подумал, что уже всего достиг. Нужно звонить Бердыеву». Орлов — об увольнении тренера сборной
«Черчесов — отличный тренер. Если РФС решит с ним расстаться, то Тедеско — суперкандидат». Кураньи — о Евро, сборной России и Германии, Рангнике и Захаряне
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю