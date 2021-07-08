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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

В ряде японских префектур допустят зрителей на олимпийские соревнования

18:15
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Организаторы Олимпийских игр в Токио не допустят местных зрителей на мероприятия и соревнования, которые пройдут в столичном регионе Японии, включающем префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба.

Однако в ряде японских областей останутся прежние условия профилактических мер против коронавируса.

«Решено не допускать зрителей в Токио, Канагаве, Сайтаме и Тибе. В свою очередь в префектурах Мияги, Фукусима и Сидзуока разрешен допуск с лимитом в 10 тысяч человек и не более 50% заполняемости объектов», — приводит ТАСС слова министра Тамае Марукавы.

Олимпийские игры запланированы на 23 июля — 8 августа. Они должны были состояться еще в 2020 году, но их перенесли на это лето из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11858703

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