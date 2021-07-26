Медведев: «Фоньини очень крутой игрок. Мы с ним играли уже пять раз»

Российский теннисист Даниил Медведев, вышедший в 1/8 финала Олимпиады после победы над Сумитом Нагалои из Индии (6:2, 6:1), прокомментировал итог встречи и поделился мнением о своем следующем сопернике.

— На самом деле, я уже к первому туру был готов. Я очень много турниров играл в Америке, — отметил Медведев. — Это в Австралию надо приезжать раньше, где 12 часов разница и лететь бог знает сколько. А так, эти турниры в Азии... Я уже один выигрывал, как раз в Токио. Играл квалификацию в субботу, а прилетел в понедельник. Примерно то же самое все было, если по дням считать. Этого вполне достаточно. Главное — победить в первом матче, который может быть самым тяжелым.

- Мысленно ты уже в следующем круге?

— Да, конечно. Как только ты заканчиваешь матч. Сейчас я еще не думаю, буду ли его играть под лево или под право. Думаю, скорее бы все сделать и вернуться в деревню отдыхать.

— Учитывая коронавирус, то вы вообще как солдаты, получается?

— У нас индивидуальный вид спорта, поэтому если говорить честно, то нас не могут контролировать, как в командных видах, где тренер будет проверять, кто заснул или не заснул. С нами это невозможно. Если кто-то скажет, почему не спишь, то скажу: не хочу и не сплю. Ограничения здесь, кроме теста, каждый день — не вижу ничего особенного. Мне нравится здесь находится, нет никаких пререканий.

— Был на пляжном волейболе, там уже есть коронавирус. У тебя, сдавая тесты, свербит опасение?

— У меня антитела. Если честно, нет. Только этот вариант «дельта», говорят, может быть даже с антителами и вакцинацией. Но даже если будет так, то что поделать? Такова жизнь, не повезло. Думаю, такого не случится.

— Что думаешь о Фоньини, с которым тебе предстоит сыграть?

— Фоньини очень крутой игрок. Мы с ним играли уже пять раз. Все матчи с ним были очень тяжелыми, очень часто он выигрывал первый сет. Он способен сразу начать играть в свой очень быстрый теннис. Неприятный игрок, но если мне удастся показать хороший теннис, то у меня есть все шансы на победу.

Я готов играть и завтра, если поставят. Уже полностью готов, тем более матч был легкий.