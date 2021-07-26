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Медведев: «Не хотелось бы, чтобы в Японию пришел тайфун»

09:54
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Российский теннисист Даниил Медведев, вышедший в 1/8 финала Олимпиады после победы над Сумитом Нагалои из Индии (6:2, 6:1), прокомментировал итог встречи.

— Что-нибудь о сегодняшнем сопернике слышали?

— Да, я много видел его по юниорам. Хороший парень. Да, пока что не вошел в топ, но у него есть все шансы. Он уже давно близко. Как мы знаем на многих примерах, это возможно. Рад, что сегодня получилось показать свой хороший теннис. Из-за этого ему было тяжело, так как он не привык к такому уровню. Надеюсь, еще увидим его. Повторюсь, я его знал, — хороший человек.

— Как адаптировался? Насколько привычные для тебя условия — жара, духота?

— Со временем действительно акклиматизируешься. Сегодня намного приятнее условия. Прохладнее, влажность меньше. Было пять минут во время матча, когда вышло солнце, — сразу же стало очень жарко. Вспотел, полился пот, и стало тяжелее играть. Надеюсь, что каждый день будет, как этот. Я физически готов был бегать пять часов по такой погоде.

— Прогнозируют тайфун. Что думаешь об этом?

— Слышал. Прогнозам можно верить, можно нет. Смотря какой тайфун. Наверное, не хотелось бы. Посмотрим, что будет. Нужно ждать завтра. Я ничего предрекать не могу.

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