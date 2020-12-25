Матыцин заявил, что Россия не препятствует публикации решения CAS по делу ВАДА и РУСАДА

Министр спорта Олег Матыцин во время итоговой пресс-конференции заявил, что российская сторона не препятствует публикации полной версии решения Спортивного арбитражного суда по поводу двухлетнего отстранения РУСАДА.

«Цитировали мою фразу, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца, — напомнил Матыцин. — Но я считаю, что окончание этой истории не ужасное. Оно к сожалению ведет к санкциям в отношении чистых спортсменов. Но вопрос допуска к соревнованиям решен положительно, и никакие другие турниры кроме чемпионатов мира и Олимпийских игр не включены в этот перечень. Потому что если бы речь шла о крупных международных соревнованиях, как раньше, в этот перечень попадали бы все соревнования, которые проводят международные федерации. Сейчас наша задача — выстроить систему функционирования российского спорта таким образом, чтобы не повторять ошибок, допущенных в прошлом».

«Что касается публикации New York Times, то российская сторона совершенно точно никак не препятствует публикации отчета, — добавил министр. — Нам нечего скрывать, мы готовы взаимодействовать, и деятельность РУСАДА в последние годы признавалась одной из самых эффективных».

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. 17 декабря 2020 года CAS частично поддержал ВАДА, но установил срок санкций в 2 года — до 16 декабря 2022 года.

(Наталья Марьянчик)