Россия без флага на две Олимпиады. Все могло быть еще хуже

CAS объявил судьбоносное решение: ближайшие два года наши спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе, без флага и гимна.

Решение CAS очень подробное и сложное. Оно полностью не соответствует ни требованию ВАДА отстранить Россию на четыре года, ни апелляции российской стороны. Все ограничения вступают в силу уже с завтрашнего дня и будут действовать два года, то есть до 16 декабря 2022-го. Это новая реальность, в которой российский (а точнее, уже нейтральный) спорт будет теперь существовать. Давайте с ней знакомиться.

Что решил суд: все санкции

Вот самое ключевое, что решили арбитры CAS:

— РУСАДА теряет статус соответствия, и получит его спустя два года обратно только при выполнении длинного списка условий. В их числе — полная выдача подлинных данных Московской лаборатории и содействие в расследовании допинговых случаев;

— российские спортсмены могут принимать участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира по олимпийским видам спорта только в нейтральном статусе. На их форме должна присутствовать надпись «нейтральный атлет», им запрещено иметь флаг, герб или другие национальные символы. На церемониях награждения российский гимн исполняться не будет;

— Россия лишается права в течение ближайших двух лет проводить или претендовать на проведение чемпионатов мира и Олимпийских игр. Те турниры, которые наша страна уже получила, должны быть перенесены в другие локации. Их проведение в России возможно, только если это абсолютно невозможно по юридическим или практическим причинам;

— представители правительства РФ и администрации президента не имеют права посещать официальные соревнования (чемпионаты мира и Олимпиады), а также занимать посты в международных спортивных организациях;

— Россия должна выплатить ВАДА огромный штраф:

1 миллион 270 тысяч долларов — компенсация расходов ВАДА по исследованию подлинности данных Московской лаборатории;

10 процентов от бюджета РУСАДА за 2019 год или 100 тысяч долларов (что окажется меньше) — в течение 90 дней от даты принятия решения. За задержку взимаются дополнительные 5 процентов от суммы;

80 процентов судебных издержек CAS (оставшиеся 20 берет на себя ВАДА)

400 тысяч швейцарских франков как компенсация расходов ВАДА на судебную процедуру (тоже в течение 90 дней с 5-процентным штрафом).

Чем это лучше того, что могло бы быть

Самое главное: ВАДА требовало отстранения России на четыре года, а получилось только на два. Хотя, по сути, из-за переноса Олимпийских игр в Токио, это те же две Олимпиады. Зато несколько чемпионатов мира мы проведем уже под своим флагом.

Пожалуй, основная наша победа: к соревнованиям будут допущены все российские спортсмены, которые в данный момент не отбывают наказания за нарушение антидопинговых правил. Никаких мутных процедур допуска, как в Пхенчхане-2018, когда наших лидеров не пустили на Игры без объяснения причин. Все, кто не в дисквалификации, могут выступать. Пусть и без флага и гимна. Но во всяком случае, поедет полноценная команда, а не три с половиной человека, прошедших через горнила допуска. И все, кто сейчас готовится к Играм, могут быть уверены: они точно туда поедут, только если на чем-то не попадутся.

Важный нюанс: в решении подчеркнуто, что санкции распространяются только на Олимпийские игры и чемпионаты мира. То есть на этапах Кубка мира, Гран-при и прочих коммерческих стартах мы можем выступать в российской форме.

Ну и еще одна мини-победа: из списка персон нон-грата убрали представителей Олимпийского комитета России. Не получат аккредитации на Игры только представители официальной власти.

Что теперь делать?

Глобально решение CAS практически невозможно оспорить. Финальной инстанцией в спортивном арбитраже является Федеральный трибунал Швейцарии, но обратиться туда можно, только если при рассмотрении дела были допущены какие-либо процедурные нарушения. То есть в самой сути спора трибунал разбираться не будет.

Крайне маловероятно, чтобы в таком важнейшем деле арбитры CAS ошиблись в процедурных нюансах. Хотя, конечно, в деле было много «третьих» сторон, а сроки принятия решения были минимальными — слушания состоялись только в начале ноября. Для CAS, где рассмотрение некоторых кейсов длится годами, это очень быстро. Поэтому теоретически возможно всякое.