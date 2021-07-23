Матыцин высказался об опросе, согласно которому большинство россиян не знают имен участников Олимпиады в Токио

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал исследование ВЦИОМ, согласно которому большинство россиян не знают имен спортсменов, которые будут выступать на Олимпиаде в Токио.

«Знаете, наверное, это повод задуматься и нам, и представителям СМИ, и всем, кто работает в сфере спорта — как сделать так, чтобы имена спортсменов стали более известными. Это люди, на которых должна равняться молодежь, которые мотивируют заниматься спортом не только на период Олимпийских игр. Будем надеяться, что во время соревнований в Токио внимание россиян будет максимально приковано к трансляциям, а после Олимпийских игр названный вами процент значительно снизится», — приводит слова Матыцина «РИА Новости».

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.