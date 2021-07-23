Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Стало известно, сколько получат российские спортсмены за золотую медаль Олимпиады в Токио

12:40

Российские спортсмены получат по 4 миллиона рублей за золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«За золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную — 2,5 миллиона, за бронзовую — 1,7 миллиона, — цитирует «РИА Новости» Матыцина. — Нужно понимать, что многие регионы установили свои меры стимулирования олимпийцев. Кроме того, за достижение результатов по итогам спортивного сезона установлены выплаты стипендий президента Российской Федерации — это 52 тысячи рублей ежемесячно. Будем надеяться, что таких призеров по итогам Олимпийских игр будет много».

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210723/olimpiada-1742524308.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Опрос

проголосовало: 1471
Все опросы
Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Расписание соревнований по волейболу на Олимпийских играх-2020 в Токио
Женщина, передавшая курьеру записку с просьбой о помощи, объяснилась
Видео: Как разводятся разные знаки зодиака
Под Вологдой похоронили сбитых студенткой в Москве детей
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события