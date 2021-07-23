Стало известно, сколько получат российские спортсмены за золотую медаль Олимпиады в Токио
12:40
Российские спортсмены получат по 4 миллиона рублей за золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.
«За золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную — 2,5 миллиона, за бронзовую — 1,7 миллиона, — цитирует «РИА Новости» Матыцина. — Нужно понимать, что многие регионы установили свои меры стимулирования олимпийцев. Кроме того, за достижение результатов по итогам спортивного сезона установлены выплаты стипендий президента Российской Федерации — это 52 тысячи рублей ежемесячно. Будем надеяться, что таких призеров по итогам Олимпийских игр будет много».
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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