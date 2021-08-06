Олимпиада, 7 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований и финалов России

В 15-й день Олимпийских игр-2020 в Токио будут разыграны 34 комплекта медалей.

Спортсмены команды Олимпийского комитета России (ROC) в субботу, 7 августа, претендуют на золото в волейболе и пляжном волейболе у мужчин, синхронном плавании и художественной гимнастике, вольной борьбе и прыжках в высоту у женщин, а также современном пятиборье.

На этой странице — расписание всех медальных стартов дня и трансляций соревнований Олимпиады на российском ТВ. Следить за Играми в прямом эфире также можно онлайн на сайтах: Первый канал, Россия (Смотрим.ру) и Матч ТВ.

Олимпийские игры . Токио, Япония. Расписание соревнований и трансляций: где смотреть и кто выступает у России

7 августа, суббота (34 комплекта наград)

Легкая атлетика

01.00. Женщины. Марафон. Финал. (Матч ТВ)

13.35. Мужчины. Прыжки в высоту. Финал. Наши: Мария Ласицкене. (Матч ТВ)

13.45. Женщины. 10 000 м. Финал. (Матч ТВ)

14.00. Мужчины. Метание копья. Финал. (Матч ТВ)

14.40. Мужчины. 1500 м. Финал. (Матч ТВ)

15.30. Женщины. 4х400 м, эстафета. Финал. (Матч ТВ)

15.50. Мужчины. 4х400 м, эстафета. Финал. (Матч ТВ)

Гольф

01.30. Женщины. Индивидуальное первенство. Финальный раунд.

Пляжный волейбол

04.00. Мужчины. Матч за 3-е место. Плавиньш/Точс (Латвия) — Шериф/Ахмед (Катар) (Матч ТВ)

05.30. Мужчины. Финал. Мол/Серум (Норвегия) — Красильников/Стояновский (Россия). (Первый)

Гребля на байдарках и каноэ

05.10. Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м. Финал. (Россия 1)

05.30. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м. Финал. Наши: Ирина Андреева, Олеся Ромасенко. (Россия 1)

05.50. Женщины. Байдарка-четверка. 500 м. Финал. (Россия 1)

06.10. Мужчины. Байдарка-четверка. 500 м. Финал. Наши: Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин, Максим Спесивцев. (Россия 1)

Баскетбол

05.30. Мужчины. Финал. Франция — США. (Матч ТВ)

10.00. Женщины. Матч за 3-е место. Франция — Сербия

14.00. Мужчины. Матч за 3-е место. Словения — Австралия. (Матч Игра)

Бейсбол

06.00. Мужчины. Матч за 3-е место. Доминиканская Республика — Корея.

13.00. Мужчины. Финал. США — Япония.

Волейбол

07.30. Мужчины. Матч за 3-е место. Аргентина — Бразилия. (Матч Игра)

15.15. Мужчины. Финал. Франция — Россия. (Россия 1)

Водное поло

07.40. Женщины. Матч за 3-е место. Венгрия — Россия. (Матч ТВ)

10.30. Женщины. Финал. Испания — США. (Матч Арена)

Бокс

08.00. Мужчины. Весовая категория до 52 кг. Финал. (Матч ТВ)

08.15. Женщины. Весовая категория до 51 кг. Финал. (Матч ТВ)

08.45. Мужчины. Весовая категория до 75 кг. Финал. (Матч ТВ)

09.15. Женщины. Весовая категория до 69 кг. Финал. (Матч ТВ)

Прыжки в воду

09.00. Мужчины. Вышка, 10 м. Финал. Наши: Александр Бондарь, Виктор Минибаев, (Первый)

Художественная гимнастика

09.20. Женщины. Многоборье. Личное первенство. Финал. Наши: Арина Аверина, Дина Аверина. (Первый)

Велоспорт

10.55. Мужчины. Трек. Мэдисон. Финал

Гандбол

11.00. Матч за 3-е место. Испания — Египет

15.00. Мужчины. Финал. Франция — Дания. (Матч Страна)

Карате

13.20. Женщины. Кумитэ, свыше 61 кг. Финалы. (Матч Боец)

13.55. Мужчины, Кумитэ, свыше 75 кг. Финалы. (Матч Боец)

Вольная борьба

13.30. Мужчины, до 65 кг. Финалы. Наши: Гаджимурад Рашидов борется за бронзу. (Первый)

14.00. Мужчины, до 97 кг. Финал. Абдулрашид Садулаев (Россия) — Кайл Снайдер (США). (Первый)

14.50. Женщины, до 50 кг. Финалы. (Первый)

Конный спорт

13.00. Конкур. Командное первенство. Финал. (Матч Арена)

Синхронное плавание

13.30. Женщины. Группы. Финал. Наши: Сборная России. (Россия 1)

Современное пятиборье

13.00. Мужчины. Индивидуальное первенство. Комбинация. Наши: Александр Лифанов. (Матч ТВ)

Футбол

14.30. Мужчины. Финал. Бразилия — Испания.

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