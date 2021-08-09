Лукашенко прокомментировал побег белорусской легкоатлетки Тимановской с Олимпийских игр в Токио

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о снятии легкоатлетки Кристины Тимановской с Олимпиады в Токио (Япония).

«Тимановская. 36-е место в своей дисциплине (на самом деле 37-е. — Прим. Tribuna.com). Больше не надо ни о чем говорить. Россияне вот парятся по поводу Дины Авериной. Ну так девчонка выступила. Она может что-то сказать. Это великая спортсменка.

А ты что? Зная ее бэчебэшное прошлое, мы включили ее в состав команды. Знали ее результат. А знаете, почему включили? МОК накатил и рекомендовал нашим. И мы семеро таких включили, которых и не видно на Олимпиаде было. Их нельзя было включать. И они еще на меня накатывают.

В декабре прошлого года, после всех этих событий мы выдали Тимановской президентскую стипендию. На, занимайся. Почти три тысячи рублей платили, все условия создали. Она бы и сама этого не сделала, если бы ею не управляли. Тимановская из Токио связалась со своими дружками в Польше. Ей сказали: «Приедешь в аэропорт, беги к полицейским и кричи, что тебя привезли сотрудники КГБ». Ни одного человека из спецслужб в Японии не было. Мы не практикуем это", — передает слова Лукашенко ОНТ.

Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

Позднее Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».