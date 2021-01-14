Лев Лещенко поддержал идею об использовании «Катюши» вместо гимна на Олимпиаде

Народный артист России Лев Лещенко в интервью «СЭ» прокомментировал новость о возможной замене гимна России песней «Катюша» на ближайшие два года на крупных международных соревнованиях.

— Достойное предложение олимпийского комитета, — сказал Лещенко «СЭ». — Будет правильно, если изберут «Катюшу». Я сам не принимал никакого участия в организации и конкурсе, но мысль хорошая. Эту песню знают и поют во всем мире в разных интерпретациях и обработках. Мне кажется, это будет хорошо.

Напомним, что 17 декабря Спортивный арбитражный суд вынес решение по иску ВАДА против РУСАДА, согласно которому отечественные спортсмены в течение двух лет будут выступать на Олимпийских играх и взрослых чемпионатах мира без использования флага и гимна России.

(Сергей Федоров)