Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» отреагировал на судейство в личном многоборье художественной гимнастики на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

Ранее, 7 августа, в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

«Это политические игры, — сказал Кожевников «СЭ». — Сразу было понятно, что что-то произойдет. Американцы проигрывают, канадцы проигрывают, но сколько было моментов, когда давали две медали. Почему здесь нельзя было дать две медали? Наши девчонки же сильнее, это было понятно. Чистый сговор! Не умеем достойно проигрывать? Это глупость! Естественно, они будут так говорить сейчас. А что им еще остается делать? Они находятся в полной абстракции, пытаются себя как-то оправдать. Мы умеем достойно проигрывать и показывали это. Пусть говорят, что хотят. Мы проигрывать умеем и достойно. А это все подковерные игры. Думаю, что это какие-то английские происки. Начиная с чемпионата мира-2018 по футболу, когда федерации не хотели к нам ехать. Они проигрывать не умеют, а только могут заниматься пакостями».

Кожевников также считает, что российским болельщикам стоит спокойнее относится к гимнастке Линой Ашрам.

«Не надо на девчонке то срываться. Она же не виновата в этом. Дяденьки балуются, а дети страдают, если откровенно. Большая политика уже давно залезла в спорт. Но на то, как повели себя судьи и федерации — противно смотреть. Нашим болельщикам надо быть поспокойнее, девчонка не виновата. Все внимание должно быть обращено к судьям и экспертам, которые мутят это болото. Девчонка только начинает жить, а ее уже поливают. Тренер и она не виноваты. Они просто стали песчинками в этой большой и подлой политике», — добавил Кожевников.

Олимпиада в Японии проходила с 23 июля по 8 августа.