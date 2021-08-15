Борцы за права животных потребовали исключить конный спорт из программы Олимпийских игр

Правозащитная организация PETA («Люди за этичное обращение с животными») призвала Международный олимпийский комитет (МОК) исключить конный спорт из программы Олимпийских игр.

«Олимпийские игры призваны показывать соревнования между людьми, а не способность пугать и травмировать лошадей, которые не хотят участвовать в турнирах, но выполняют всю работу, иногда — ценой своей жизни. Олимпийские игры эволюционируют, появляются соревнования по скейтбордингу, серфингу и скалолазанию. Пора изменить еще кое-что и убрать «виды спорта», которые больше не поддерживает публика. Лошадям все равно на медали, и, в отличие от людей, они не выбирают для себя участие в опасных мероприятиях», — говорится в заявлении на сайте PETA.

Во время женского пятиборья конь Saint Boy («Святой мальчик») отказался подчиняться немце Аннике Шлой. Немецкая спортсменка грубо воздействовала на животное, используя удары шпорами и хлыстом. Также, в насилии была замечена тренер Шлой, Ким Райснер.