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Борцы за права животных потребовали исключить конный спорт из программы Олимпийских игр

12:43
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Правозащитная организация PETA («Люди за этичное обращение с животными») призвала Международный олимпийский комитет (МОК) исключить конный спорт из программы Олимпийских игр.

«Олимпийские игры призваны показывать соревнования между людьми, а не способность пугать и травмировать лошадей, которые не хотят участвовать в турнирах, но выполняют всю работу, иногда — ценой своей жизни. Олимпийские игры эволюционируют, появляются соревнования по скейтбордингу, серфингу и скалолазанию. Пора изменить еще кое-что и убрать «виды спорта», которые больше не поддерживает публика. Лошадям все равно на медали, и, в отличие от людей, они не выбирают для себя участие в опасных мероприятиях», — говорится в заявлении на сайте PETA.

Публикация от PETA (@peta)

Во время женского пятиборья конь Saint Boy («Святой мальчик») отказался подчиняться немце Аннике Шлой. Немецкая спортсменка грубо воздействовала на животное, используя удары шпорами и хлыстом. Также, в насилии была замечена тренер Шлой, Ким Райснер.

Дополнительная информация:

https://support.peta.org/page/32377/action/1

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Иван Торопцев все материалы автора

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