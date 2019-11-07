Колобков назвал число российских спортсменов, отобравшихся на Олимпийские игры в Токио

Министр спорта Павел Колобков озвучил количество российских спортсменов, выполнивших критерии отбора для выступления на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

— От Олимпиады надо ждать хороших результатов, — сказал Колобков. — Наши спортсмены долго готовились, показывают достойные результаты. Больше ста российских спортсменов уже отобрались на Олимпиаду. Рассчитываем, что больше 400 в итоге поедут. Планы для Олимпиады у нас сверстаны, самое главное сейчас спокойно готовиться. (Наталья Марьянчик)