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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Колобков назвал число российских спортсменов, отобравшихся на Олимпийские игры в Токио

12:20
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Министр спорта Павел Колобков озвучил количество российских спортсменов, выполнивших критерии отбора для выступления на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

— От Олимпиады надо ждать хороших результатов, — сказал Колобков. — Наши спортсмены долго готовились, показывают достойные результаты. Больше ста российских спортсменов уже отобрались на Олимпиаду. Рассчитываем, что больше 400 в итоге поедут. Планы для Олимпиады у нас сверстаны, самое главное сейчас спокойно готовиться. (Наталья Марьянчик)

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