Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Кириленко оценил шансы мужской сборной России попасть на Олимпиаду в Токио

09:43
Теги:

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко 23 февраля в интервью ТАСС оценил шансы мужской сборной России попасть на Олимпиаду-2020.

«Мы можем конкурировать со всеми соперниками по отборочному турниру — я уверен в этом. Пять команд из шести абсолютно конкурентоспособные. Мексику я просто не знаю. Но и ее, думаю, не стоит недооценивать», — сказал Кириленко.

Отборочный турнир на Олимпиаду в Токио пройдет с 29 июня по 4 июля. сборная России попала в группу А, где в хорватском Загребе сыграет против Мексики и Германии. Параллельно в группе В определять лучших будут команды Хорватии, Бразилии и Туниса. Обладатели первых двух мест по итогам группового турнира выйдут в полуфиналы, а путевку на Олимпиаду получит лишь победитель турнира.

Олимпийские игры состоятся в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10763727

Олимпиада: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир